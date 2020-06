Ort des Tages: CRH Österreich Standort. CRH ist ein in Irland beheimateter Baustoffriese mit weltweit über 80.000 Mitarbeitern. In Österreich ist man seit 1997 vertreten. Verkauft werden hierzulande hauptsächlich Grau- und Weißzement. Dabei wird der Zement aus slowakischen Werken bezogen und über Wien vertrieben. Der 2014 eröffnete DC Tower 1 gilt für CRH hierzulande als Schauprojekt. In den 250 Meter hohen Koloss in der Wiener Donau City wurden insgesamt 110.000 m³ Beton verbaut. Das entspricht etwa 10.000 vollen LKW-Fuhren. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.06.)

