++ Der europäische Aktienmarkt erholte sich vom anfänglichen Rückgang ++ Der DE30 versucht die 12.200 Punkte-Marke zu durchbrechen ++ Wirecard (WDI.DE) eröffnet Insolvenzverfahren ++Die Aktien in Europa begannen den Handel am Donnerstag nahe den gestrigen Schlusskursen. Zu Beginn der Sitzung wurde eine Abwärtsbewegung ausgelöst, doch daraufhin folgte eine noch stärkere Aufwärtsbewegung. Der DE30 notiert 0,8% höher und auch die Nachricht über die Insolvenz von Wirecard hat die Stimmung nicht beeinflusst. Quelle: xStation 5 Der DE30 fiel zu Beginn der heutigen Sitzung unter die 12.000-Punkte-Marke. Der Index konnte sich jedoch erholen und stieg bis zum Widerstand von 12.200 Punkten an. Die ...

