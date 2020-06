Die Technische Analyse zeigt oft, was nicht sein darf, also Abwärtstrends trotz guter Nachrichtenlange oder auf fortgesetzte Verkäufe hindeutende Volumensverläufe, wo es eine klar bullishe Kursentwicklung gibt, Ausschläge im Kursverlauf bereits drei Tage bis eine Woche vor Veröffentlichung der Quartals-, Halbjahreszahlen oder der Jahresbilanz, sie ist ein wertvolles Werkzeug zur selbstverantwortlichen Orientierung im Börsendschungel. Heute sehen wir uns den Verpackungskünstler Mayr Melnhof an, der von der deutlichen Zunahme im Versandhandel sowie der leanen Lagerhaltung profitiert, was dazu führt, dass jedes Produkt im eigens versendeten Karton auf die Reise gesendet wird, an: Hier haben wir einen Primärtrend aufwärts, der eben per ...

Den vollständigen Artikel lesen ...