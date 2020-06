Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934) hat den neuen Termin für die Hauptversammlung 2020 auf den 27. August 2020 festgelegt. Die Hauptversammlung wird nun ausschließlich virtuell stattfinden und für die Aktionäre per Live-Streaming im Internet übertragen werden. Jungheinrich will seinen Aktionären für 2019 eine Dividende in Höhe von 0,46 Euro je Stammaktie (Vorjahr: 0,48 Euro) und von 0,48 Euro je ...

Den vollständigen Artikel lesen ...