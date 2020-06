Nach dem Rückschlag vom Vortag setzt sich am Donnerstag der Abwärtstrend an den US-Börsen fort. Insbesondere schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt und die beschleunigte Ausbreitung des Coronavirus drücken auf das Sentiment.Der Dow Jones Industrial -0,04% startete mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 25.365 Punkte in den frühen Handel.Die Corona-Pandemie setzt dem US-Jobmarkt weiter zu. In der Woche bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...