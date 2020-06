25.06.2020 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com. Bitte weitersagen: https://www.boerse-social.com/gabb.) 10:33 Audio hören boersenradio.at im Gespräch mit: Thomas Tschol, Zumtobel Group AG. Thema: Lichtmanagement-Konzern Zumtobel ist zurück in der Gewinnzone nach zwei Verlustjahren. Das "Aufbruchsjahr" ist also gelungen: Das EBIT verdoppelt sich nahezu auf 54 Mio. Euro, das Jahresergebnis steigt um fast 30 Mio. Euro auf 14,5 Mio. Euro. Nun soll mit 10 Cent je ...

