Möglich werden sollen Weiterentwicklungen jetzt direkt durch eine Strukturänderung des ursprünglichen Medikaments, also post-synthetisch. So könnten nicht nur die Anzahl der Syntheseschritte drastisch reduziert, sondern auch neue komplexe Strukturen hergestellt werden. Die von Prof. Dr. Lutz Ackermann vom Institut für Organische und Biomolekulare Chemie der Universität Göttingen entwickelte Strategie nutzt das Potenzial direkter Kohlenstoff-Wasserstoff-Funktionalisierungen für die medizinische Chemie. Damit können nach Angaben der Forscher zielgenaue Modifikationen, eine sogenannte Methylierung, einzelner Positionen in unterschiedlichen Medikamenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...