BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RELX AUF 2080 (2100) PENCE - 'HOLD'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 95 (85) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 540 (530) EUR - 'OUTPERFORM'HSBC SENKT ENEL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 8 (7,6) EURHSBC SENKT IBERDROLA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 11,30 EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 8000 (7300) PENCE - 'OVERWEIGHT' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BASLER AUF 70 (65) EUR - 'BUY'BERNSTEIN SENKT AIRBUS AUF 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 69 (73) EURCITIGROUP HEBT ZIEL FÜR EON AUF 10 (8) EUR - 'NEUTRAL' COMMERZBANK SENKT FRAPORT AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 29 (35) EURDEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 87 (85) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 93 (88) EUR - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 84 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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