Die Gründung des KUZ erfolgte am 1. Juni 1960 als Zentrallaboratorium für Plastverarbeitung, ein wissenschaftlich-technisches Zentrum der Vereinigung volkseigener Betriebe. Die damaligen Forschungsschwerpunkte lagen insbesondere in der Prüftechnik und in der Spritzgießverarbeitung. Das KUZ bewegte sich damals wie heute in einem dynamischen Umfeld: wirtschaftliche, wissenschaftliche und technologische ...

