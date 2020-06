Entspannt, geradezu "gechilled" gehen die Märkte ins Wochenende. Die westlichen Börsen erlaubten sich gestern einen vorsichtig optimistischen Tagesverlauf und schlossen mehrheitlich mit einem zarten Grün. Tokio zieht heute nach dem gestrigen Schließtag mit und liegt gut 1 % vorne, während in Hongkong weiter Trübsal am Ruder ist und China feiertagsbedingt geschlossen bleibt. Die Devisenpaare liefern hohen Wiedererkennungswert, so entfernt sich EUR/USD vorerst weiter kaum von 1,1200 und der Schweizer Franken wirkt noch immer recht gefragt. Die nächste Woche hält einiges an Entscheidungen und Datenveröffentlichungen bereit, auch der US-Jobreport steht als wichtiger Wasserstandsanzeiger wieder an. In Europa laufen die lokalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...