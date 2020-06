In Wien war der Tag größtenteils uneinheitlich und sehr volatil. Der ATX startete in den roten Zahlen, konnte sich aber im Laufe des Tages steigern und schloss schließlich mit einem Plus von 1,01% auf 2.249,61 Punkte. Die Anleger zeigten sich anhand der steigenden Zahl von Corona Neuinfektionen und den IWF Weltwirtschaftsprognosen verunsichert. Gewinner des Tages waren die Zumtobel Group mit plus 9,97% und die Erste Group mit einem Plus von 2,91%. Die Verlierer sind Semperit mit minus 4,35% und Polytec mit minus 3,69%. Aus den Wiener Privatbank Morning News

Den vollständigen Artikel lesen ...