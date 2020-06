Aktiendeals bei Lenzing und VIG: Die Oberbank hat am 25. Juni 3.550 Lenzing-Aktien zu je im Schnitt 41,86 Euro gekauft und der Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein hat erneut Vienna Insurance Group-Aktien erworben - diesmal 27.000 Stück zu 19,2 Euro - in Summe also um mehr als eine halbe Million Euro, wie aus entsprechenden Veröffentlichungen hervorgeht.

Den vollständigen Artikel lesen ...