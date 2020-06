Viele börsenotierte Gesellschaften haben bereits, oder werden noch ihre diesjährigen Hauptversammlungen aufgrund der Covid 19-Situation und -Regelung virtuell abgehalten bzw. abhalten. Bei Zumtobel dürfen sich Aktionäre wieder einmal auf eine Präsenz-Hauptversammlung freuen. Diese findet am 24. Juli 2020, um 10:00 Uhr im neuen Lichtforum in Dornbirn, statt. "Die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre hat für die Zumtobel Group selbstverständlich höchste Priorität. Aus diesem Grund bitten wir um Verständnis, dass auch das traditionelle Buffet im Anschluss an die Hauptversammlung entfällt. Stattdessen werden Lunchpakete gereicht. Ebenso werden organisatorische, insbesondere räumliche und hygienische Maßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...