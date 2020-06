95.283 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 11,36 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: +0.23% vs. last gabb, -20.60% ytd, +29.50% seit Start 2013. Es sieht so aus, als würde sich der Abstand zwischen ATX und DAX heute auf ein Rekordniveau für 2020 bewegen, der ATX verliert, der DAX gewinnt am Vormittag. Wie schon mehrmals erwähnt, ist das für unser Depot nicht gut, weil wir von der entgegengerichteten Entwicklung profitieren würden (ATX long, Stay Low Problem bei DAX 13.000). Da ist es natürlich auch zusätzlich belastend, dass lt. Medienberichten Osram-Leute eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...