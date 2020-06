Ort des Tages: Lindt & Sprüngli Austria GmbH. Am heimischen Schokoladenmarkt geht's um viel Geld. Schließlich isst jeder Österreicher über 8 Kilogramm Schokolade pro Jahr. Wenig verwunderlich also, dass hier um jeden Schokohasen gezankt wird. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. So entschied der Oberste Gerichtshof in Wien, dass der Goldene Schokohase mit roter Schleife in dieser Form in Österreich nur noch von Lindt & Sprüngli verkauft werden darf. Dabei ist der Hase nur eines der Markenzeichen der Schweizer Schokoladenfabrik. Denn der Konzern verfügt über viele weitere Leckerbissen. Zum Beispiel die wie Zuckerl verpackten Lindor-Schokobällchen. Aber auch die traditionsreichen Wiener Hofbauer Pralinen. Vielleicht hierzulande ...

