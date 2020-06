Zug (awp) - Die Aktionäre der Immobiliengesellschaft Varia US Properties haben am Freitag an der Generalversammlung alle Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen. Zudem hielt die Firma in der GV-Mitteilung fest, dass sich die Mieteinnahmen auch in Zeiten von Corona weiterhin über den Erwartungen bewegen. Bis am 25. Juni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...