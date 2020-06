Guten Abend, eine wahrlich turbulente Woche geht zu Ende. Keine acht Tage ist es her, da war die Welt noch weitgehend in Ordnung - nun ist die Konfusion teilweise größer als der eine oder andere gescholtene Privatanleger es aushalten kann. Ich will nicht wissen, wie viele Wirecard-Anhänger am heutigen Freitagabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...