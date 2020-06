Was für eine Woche - der DAX machte eine fast "Nullrunde" mit Absacker zwischendurch und am Ende nochmals. Wirecard brach endgültig zusammen, die Hoffnung liegt wohl nur noch in Schadensersatzklagen. Aber daneben haben eine Vielzahl von Unternehmen positive Nachrichten "gebracht" - und fast neimand wollte sie lesen. JETZT ist die Gelegenheit dazu. Wirecard ist keine Anlagealternative mehr. Wir hatten uns am letzten Wochenende mit Wirecard beschäftigt - Wochenrückblick - gab vieles Positives bei Encavis, Evotec, zalando u.a. - und es gab Wirecard's Schock. Und noch hoffetn wir auf zumindest ein ...

