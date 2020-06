Zürich (awp) - Die Delegiertenversammlung des Migros-Genossenschafts-Bunds (MGB) erhält eine neue Präsidentin. So wurde an der Versammlung vom Samstag Marianne Meyer-Müller in das Amt gewählt, wie aus einer Medienmitteilung des MGB hervorgeht. Sie übernimmt am 1. Juli 2020 das Amt von Irmgard Flörchinger, welche die Delegiertenversammlung ...

