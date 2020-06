Die amerikanische Wayne Savings Bancshares Inc. (ISIN: US94624Q1013, NASDAQ: WAYN) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents an ihre Aktionäre zahlen. Das Unternehmen schüttet damit auf das Jahr gerechnet 0,80 US-Dollar an seine Investoren aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 17,00 US-Dollar einer aktuellen Dividendenrendite von 4,71 Prozent (Stand: 26. Juni 2020). Ausbezahlt wird die nächste Dividende am ...

