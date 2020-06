Dr. Sebastian Biedenkopf leitet seit September 2013 den weltweiten Rechtsbereich der Bosch-Gruppe, derzeit ist er dort als General Counsel tätig. Von 2008 bis 2012 arbeitete er in verschiedenen Funktionen bei der Conergy AG in Hamburg, zuletzt als CFO und Interims-CEO. Zuvor war der promovierte Volljurist als General Counsel und Chief Compliance Officer bei Maxingvest (vormals Tchibo Holding) in Hamburg sowie in verschiedenen Funktionen für die Bertelsmann-Gruppe tätig.

Dr. Gerd Krick, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Fresenius, sagte: "Mit Dr. Sebastian Biedenkopf haben wir einen sehr erfahrenen, vielseitigen und mit profunden Kenntnissen verschiedener Branchen beschlagenen Rechtsexperten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...