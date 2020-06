Die meisten Marktteilnehmer sind zum Start in die neue Handelswoche besorgt über den möglichen Ausbruch einer zweiten Coronawelle. Leichte Signale der Hoffnung, die aus den jüngst veröffentlichten Wirtschaftsdaten herausgelesen werden können, treten derzeit komplett in den Hintergrund. Das zeigen die Echtzeit-Stimmungsanalysen des AktienSensor Deutschland.

Am frühen Montagmorgen lag das kurzfristige Sentiment für den Dax bei bis zu -76 Punkten (Maximalwert: -100 Punkte). Für den MDax wurden bis zu -23 Punkte und für den TecDax Werte in der neutralen Zone (+/-0 Punkte) registriert. Überraschend deutlich in die positive Zone mit bis zu +62 Punkte zeigte das Stimmungsbarometer des AktienSensor für den EuroStoxx 50, während für den Dow Jones Industrial mit bis zu -26 Punkten erneut klar negative Werte gemessen wurden.

Der vorbörsliche Blick auf das seit Kurzem wieder komplett auf Short ausgerichtete Musterdepot des AktienSensor Deutschland fällt überaus positiv aus. Alle fünf Positionen liegen im Plus, mit +10,5 Prozent steht die Short-Position auf die Aktie von Telefonica Deutschland an der Spitze, gefolgt von +4,6 Prozent mit einer Short-Position auf Evonik (siehe Tabelle am Ende des Artikels).

Nachfolgend die Zwischenbilanz der aktuellen Positionen im Musterdepot des AktienSensor Deutschland (Stand der Performance-Angaben: Montag, 29.06.2020, vorbörsliche Indikation gegen 7.25 Uhr).

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, DE0007203275

