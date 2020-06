Rohstoffe: Goldpreis wieder in Richtung Jahreshoch

Anzeige / Werbung Die Corona-Krise ist noch nicht vorbei. Der Aktienmarkt verlor nach einer wochenlangen Hausse wieder und die großen US-Indizes gaben im Wochenvergleich um 2 bis 3 Prozent nach. Besonders belastend waren die Ansagen der US-Notenbank, dass US-Geschäftsbanken vorerst keine Dividenden mehr ausschütten und auch keine Aktienrückkäufe mehr tätigen dürfen. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Diese zunehmende Verunsicherung hat dazu geführt, dass Anleger Gold zugekauft und den jüngsten Ausbruch aus der Konsolidierungsphase wieder bestätigt haben. Am Freitag ging es allerdings nur leicht nach oben, doch dadurch markierte die Feinunze den dritten Wochengewinn in Folge. Inzwischen steht die Feinunze bei knapp 1.775 Dollar und arbeitet an einem nachhaltigen Ausbruch. Nachhaltiger Ausbruch in Sicht Der Widerstand bei rund 1.770 Dollar kann aktuell nur leicht übertroffen werden, diese Marke ist hart umkämpft. Positiv ist die zunehmende positive Dynamik beim Goldpreis - sowohl von der Nachrichtenseite als auch vom Chart. Der MACD (Momentum) dreht wieder nach oben und bestätigt diesen Aufschwung. Der mittelfristige Trend ist ohnehin intakt. Der Goldchart: Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )