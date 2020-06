Die mit Abstand meistgehandelte Aktie in Stuttgart war am Freitag Wirecard - mal wieder. Nach weiteren negativen Meldungen verlor Wirecard auf 1,28 Euro. So gehen die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young inzwischen von einem umfassenden, konspirativen Betrug aus. Zudem sollen die Kreditkarten-Riesen Visa und Mastercard bereits überlegen, Wirecard Zahlungen über ihre Netzwerke zu verbieten. Und zu guter Letzt wird Wirecard bereits am 30. Juni aus dem Stoxx 600-Index fliegen. Quelle EUWAX ____________________________________________________________________________ ...

