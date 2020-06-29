CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 13,30 (8,50) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 89 (92) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT STRÖER AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 64,10 (63,10) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 112 (110) EUR - 'OVERWEIGHT'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 89 (92) EUR - 'NEUTRAL'MAINFIRST HEBT COMPUGROUP MEDICAL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 85 (77) EUR BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 4370 (4310) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ZUR ROSE GROUP AUF 300 (200) CHF - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DANONE AUF 64 (67) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 120 (115) SEK - 'SELL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 108 (118) EUR - 'BUY'RBC SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 140 (150) SEK - 'SECTOR PERFORM' Guten Morgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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