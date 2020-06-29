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29.06.20
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Branche
Handel/E-Commerce
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H&M HENNES & MAURITZ AB Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
H&M HENNES & MAURITZ AB 5-Tage-Chart
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13,00013,02009:42
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CONTINENTAL
CONTINENTAL AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CONTINENTAL AG86,58+1,81 %
DANONE SA61,02-3,66 %
H&M HENNES & MAURITZ AB13,015-0,76 %
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