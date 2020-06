In Wien wurde zum Wochenausklang eine volatile Sitzung mit einem Rückgang um 0,8% beendet, nachdem der ATX am Nachmittag noch klar im Plus gehandelt hatte, auf Wochensicht bedeutete das einen Rückgang um 2,8%. Es waren die gleichen Sorgen wie im übrigen Europa, die eine höhere Investitionsbereitschaft der Anleger verhinderten. Die Meldungslage zu den einzelnen Unternehmen war sehr dünn, auch von Analystenseite kamen keine neuen Impulse. Gefragt waren die Versicherer, die Vienna Insurance Group konnte 1,3% fester schliessen, die Uniqa verbesserte sich um 0,9%. Schwach waren auch am heimischen Markt die Bankentitel, allen voran die Bawag mit einem Minus von 2,4%, die Erste Group schloss 1,2% schwächer und die Raiffeisen fiel ebenfalls um 1,2%. Gewinner des ...

