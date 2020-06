Grund ist die grosse Nachfrage nach bestehenden und neuen Sensoren.Damit würden die Kapazitäten erweitert, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Alle Stellen an den anderen Standorten blieben bestehen. Das neue Gebäude in Debrecen werde von einem lokalen Partner gebaut und finanziert, Sensirion habe "einen langfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...