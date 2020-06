Wochenausblick: DAX und Öl schwächeln. Gold fester!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte gaben im Vergleich zur Vorwoche mehrheitlich etwas nach. Trotz guter Wirtschaftsdaten wie den ifo-Geschäftsklimaindex mochte keine Kauflaune aufkommen. So verloren DAX und EuroStoxx 50 im Wochenvergleich jeweils rund 2,3 Prozent und die US-Barometer Dow Jones und S&P 500 jeweils rund drei Prozent. In der kommenden Woche stehen zahlreiche Frühindikatoren im Kalender. Viele Investoren werden zudem verstärkt auf Unternehmensmeldungen achten. Mit dem Ende des Kalendermonats endet das zweite Quartal. Möglicherweise geben die ersten Konzerne Hinweise wie das vom Corona-Shutdown geprägte Quartal verlaufen ist.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen zum Wochenschluss weiter nach. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen sank auf rund -0,5 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,68 Prozent. Gold und Silber setzten sich im Bereich von 1.760 US-Dollar beziehungsweise bei 17,80 US-Dollar pro Feinunze fest. Am Ölmarkt regierten derweil die Minuszeichen. Die Notierungen für ein Barrel Brent Crude Oil und WTI verloren im Wochenvergleich jeweils knapp fünf Prozent

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche sorgte zahlreiche Großkonzern für Schlagzeilen allen voran Bayer, Deutsche Lufthansa und Wirecard. Beim Life Science-Konzern konnte eine erste Einigung im Glyphosat-Prozess in den USA erzielt werden. Die Deutsche Lufthansa erhielt von allen notwendigen Stellen grünes Licht für das staatliche Rettungspaket und der Zahlungsanbieter Wirecard meldete Insolvenz an. Darüber hinaus erklärte die Fraser Group, dass sie den Anteil an Hugo Boss ausbauen will und einen Sitz im Aufsichtsrat anstrebt. Bei Apple fand vergangene Woche die Entwicklerkonferenz statt. Im Rahmen dessen stellte der iPhone-Hersteller einige Neuigkeiten vor. Bei den Anlegern kam das mehrtägige Event gut an. Als eines der wenigen Titel im Nasdaq100-Index konnte sich das Papier im Wochenvergleich verbessern.

Knorr Bremse, Manz, Norma, Qiagen, Ströer, Vonovia und Wacker Neuson laden nächste Woche zur virtuellen Hauptversammlung.



Wichtige Termine

China - Einkaufsmanagerindex

Deutschland - Verbraucherpreisindex

Deutschland - Einkaufsmanagerindex

Europa - Geschäftklimaindex

Europa - Verbraucherpreisindex

USA - Verbrauchervertrauen

USA - Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.200/12.330/12.430/12.600/12.740 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.630/11.800/12.060 Punkte

Zum Wochenschluss drückten die Bären den DAX zurück in den Bereich des Wochentiefs von 12.060 Punkten. Kippt der Index unter das Level droht eine Konsolidierung bis in den Bereich von 11.630/11.800 Punkten. Die Bullen tun sich derweil schwer. Auf der Oberseite ist bei 12.330 Punkten zunächst der Deckel drauf. Viele Käufer werden frühestens oberhalb dieser Marke wieder einsteigen.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 10.06.2020 - 26.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.06.2013 - 26.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HZ22MM 6,79 10.400 14.900 17.09.2020 DAX HZ22NB 4,94 10.600 14.000 17.09.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.6.2020; 21:59 Uhr

