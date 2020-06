Ob die neue Woche mit mehr Spannungsfaktoren als die letzte aufwarten wird können muss sich erst zeigen. Die Vorzeichen stünden jedenfalls nicht schlecht, denn neben einigen Stimmungsindikatoren (heute EU-Wirtschaftsvertrauen) hält die Handelswoche am Freitag auch noch den US-Jobreport für uns parat. Und schließlich könnte auch der Halbjahresultimo für die eine oder andere (kleine) Stresssituation sorgen. Nach wie vor beherrschendes Thema bleibt die Sorge um die Corona-Pandemie, wobei die USA allgemein und die mangelnde Disziplin an Europas Badestränden vermehrt in den Blickpunkt rücken. Die Börsen in Asien nehmen die miesen Vorgaben der freitäglichen Wall Street jedenfalls auf und stehen ausnahmslos deutlich schwächer da als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...