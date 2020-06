Die Umsätze der Leiterplattenhersteller in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind im 1. Quartal dieses Jahres um 7,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Die Monate Januar und Februar hatten die seit Jahren schlechtesten Ergebnisse, berichtet der ZVEI-Fachverband PCB and Electronic Systems. Auch ein leicht gestiegener Umsatz im März konnte diesen Rückstand nur unwesentlich abbauen. Gegenüber dem letzten Quartal 2019 wurde jedoch einen Zuwachs von 16,1 % verzeichnet. Damals gab es einen deutlichen Umsatzrückgang. Mit plus 14 % legten auch die Auftragseingänge im ersten Quartal ...

