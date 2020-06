Der Versicherungskonzern Uniqa will eine nicht nachrangige Anleihe sowie eine nachrangige Anleihe (Tier 2) mit Mindeststückelung von jeweils 100,000 Euro begeben. Angestrebt wird ein Emissionsvolumen von brutto rund 600 Mio. Euro für die nicht nachrangige Anleihe (die "Senior Anleihe") und ein Emissionsvolumen von brutto rund 200 Mio. für die nachrangige Anleihe. Die Emission der Anleihen soll, abhängig von aktuellen Marktgegebenheiten, zeitnah erfolgen und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren im In- und Ausland. Die Zulassung der Anleihen zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse soll, vorbehaltlich der Billigung eines Zulassungsprospekts, beantragt werden. Der Nettoerlös soll zur teilweisen Finanzierung des Kaufpreises für den Erwerb von ...

