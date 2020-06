Noch immer ist die Aktie von Salzgitter im langfristigen Abwärtstrend gefangen - doch immer mehr Analysten heben den Daumen. Am heutigen Montag ist es die Credit Suisse, die Salzgitter-Aktionäre träumen lässt.Nach einem positiven Analystenkommentar der Credit Suisse haben sich die Aktien von Salzgitter +8,70% am Montag wieder über ihre 90-Tage-Linie erholt. Mit plus 8,5 Prozent auf 12,29 Euro waren ...

