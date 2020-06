Virtuelle FACC-HV 26.6.2020. Auf der FACC-HV am 26.6.2020 wurde ziemlich sicher das Ende der virtuellen HVs in Österreich eingeleitet. Das ist der Hauptkritikpunkt seitens der angemeldeten Aktionäre, der sich bei aller Höflichkeit nicht noch weiträumiger umschreiben lässt, das hat ja jeder Zuseher mitgekriegt: Sinnentstellendes Zusammenfassen von Aktionärsfragen und nur teilweise oder gar keine Beantwortung derselben. Und, so erfuhr ich weiters, beantragte Wortmeldungen wurden einfach nicht vorgelesen. Ja, das habe ich schon geahnt, es war auch nur logisch, dass Rupert-Heinrich Staller Widerspruch zu Protokoll gab. Es ist mir schon klar, dass man als Betroffener keine Freude hat, wenn Staller das Wort ergreift. Aber das gleich im Vorfeld zu unterbinden, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...