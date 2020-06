Eine starke Wall Street hat am Montag dem DAX frisches Leben eingehaucht. Der deutsche Leitindex kratzte an der Marke von 12.300 Punkten und beendete den Handel 1,18 Prozent höher bei 12.232,12 Punkten, nachdem er bis zur US-Börseneröffnung am Nachmittag nur mühsam vorwärts gekommen war. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte legte um 0,19 Prozent auf 25.668,74 Punkte zu.In den USA hatte sich der Häusermarkt im Mai wesentlich stärker als von Experten gedacht von der Corona-Krise erholt. Das half ...

Den vollständigen Artikel lesen ...