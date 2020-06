Während die Verkäufe der 19 wichtigsten globalen Automobilhersteller um 3,9 % auf nunmehr 78,6 Mio. Fahrzeuge (Passenger Vehicles/Light Commercial Vehicles) sinken, konnten Volkswagen und BMW Absatzzuwächse von 1,1 bzw. 1,2 % und Daimler von 0,7 % erzielen. Toyota legt um 1,5 % zu, während Tesla als kleinster globaler Hersteller mit einem Zuwachs von 49,7 % der relative Absatzgewinner ist. Das sind die Ergebnisse des Automotive Performance Report 2020 des Center of Automotive Management, in dem regelmäßig die Markt- und Finanzkennzahlen der globalen Automobilkonzerne analysiert werden. Danach bleibt Volkswagen mit 10,7 Mio. Fahrzeugen (PV, LCV) knapp vor Toyota mit 10,6 Mio. die absatzstärkste Automobilherstellergruppe. General Motors und Hyundai (inkl. Kia) kommen mit 7,7 bzw. 7,2 Mio. Einheiten auf Rang drei und vier. Addiert man die in einer Allianz verbundenen Automobilhersteller Renault, Nissan und Mitsubishi kommen diese zusammen mit 10,2 Mio. Fahrzeugen (-1,2%) auf Rang drei. Die Gesamtbilanz 2019 zeigt eine sehr heterogene Entwicklung, bei der etablierte Automobilgruppen hohe Marktrückgänge hinnehmen müssen. Zu den größten Absatzverlieren zählen vor allem die amerikanischen Hersteller Ford (-10%), FiatChrysler (-8,8%) und General Motors (-7,9%). Weit überdurchschnittlich verlieren die europäische PSA Gruppe (-10%) sowie die japanischen Hersteller Nissan (-8,9%) und Suzuki (9,8%). Dabei brechen bei einigen Herstellern die Verkäufe besonders ...

