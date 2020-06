Takeda preiste eine Multitranche Anleihe mit einem Gesamtvolumen iHv. EUR 3,6 Mrd. (A: EUR 750 Mio., MS+105 BP, 7J; B: EUR 850 Mio., MS+125 BP, 9J; C: EUR 1 Mrd., MS+150 BP, 12J; D: EUR 1 Mrd., MS+200 BP, 20J). SSE platzierte eine Dualtranche Hybridanleihe in zwei Währungen (A: GBP 600 Mio., 3,75 %, PNC5,75; B: EUR 500 Mio., 3,125 %, PNC7). Bei dem EUR/USD Dualtranche Deal von ams wurde das Pricing für die EUR Tranche auf 6 % (Emissionsrendite; vs. 5,75 %) revidiert. Die USD Tranche bleibt unverändert bei 6,75 %. Das Volumen wurde von EUR 1,3 Mrd. (Äquivalent) wieder auf die ursprünglich geplanten EUR 1 Mrd ....

