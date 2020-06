Researchstudie - die Analysten der GBC AG haben die 3,00%-Anleihe der German Real Estate S.A. (mit möglicher zusätzlicher variabler Verzinszung) mit der Einschätzung "stark überdurchschnittlich attraktiv" bewertet. Das Unternehmen habe gute Bonitätskennzahlen und ein attraktives Renditepotenzial im Marktvergleich. Die Einnahmen generieren sich aus stabilen Mieterträgen und hohen Veräußerungserlösen, Anleihezeichner investieren indirekt in Bestands- und Handelsimmobilien.

ANLEIHE CHECK: Die German Real Estate S.A. ist eine Emittentin einer Schuldverschreibung, die unter der Bezeichnung ETP (Exchange Traded Product; ISIN: DE000A19XLE6) seit dem 20.04.2018 angeboten wird und an der Börse gehandelt wird. Dabei handelt es sich um ein unbegrenzt laufendes Wertpapier, ausgestattet mit einem Kupon in Höhe von 3,0 % und einer darüberhinausgehenden möglichen variablen Verzinsung, die eine Ausschüttung bis maximal 10 % des Nennwertes vorsehen kann. Auch wenn das Wertpapier (https://www.gre-etp.de/) eine unbegrenzte Laufzeit hat, kann dieses erstmals zum 20.04.2023, also nach fünf Jahren, ordentlich gekündigt werden, womit es mit einer klassischen Anleihe vergleichbar ist.

GBC-Analyse

Mittelverwendung - Wohnimmobilien & Denkmalschutzimmobilien …

Die Anleihemittel in Höhe von aktuell 18,43 Mio. Euro (geplantes Volumen: bis 30,00 Mio. Euro) werden über die Zwischengesellschaft German Real Estate Immobilien GmbH ...

