Der schwer angeschlagene Zahlungsabwickler (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist seit Tagen mit die meistgehandelste Aktie an den Börsen. Nachdem das Wertpapier am vergangenen Freitag im Tief bis auf 1,08 Euro abrutschte und damit über 99 Prozent an Marktkapitalisierung innerhalb weniger Handelstage verlor, klopfte die Notierung heute intraday mit 9,19 Euro im Hoch bereits wieder an die 10 Euro Marke. Am späten Dienstag Vormittag steht Wirecard jetzt aktuell bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...