"Wir übernehmen Verantwortung" - unter diesem Motto startet heute die RKW-Nachhaltigkeitskampagne, die bis zur Europäischen Woche der Nachhaltigkeit (20. bis 26. September) läuft. Die Initiative wird unter anderem von Umweltschutzmaßnahmen an den europäischen Standorten der RKW-Gruppe begleitet. Den Abschluss bildet am 12. September die Beteiligung der RKW-Zentrale an der "RhineCleanUp-Aktion" - gemeinsames Müllsammeln am Frankenthaler Rheinabschnitt. Rund 7,8 Milliarden Menschen leben auf unserem Planeten - das sind fast 60 Prozent mehr als im Jahr 1987. Damals stellt die Brundtland-Kommission ...

