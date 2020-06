Der DAX lässt es heute gemächlich angehen und notiert am Mittag bei 12.270 Punkten rund 0,3% fester, nachdem er sich bereits den gesamten Handelstag lediglich in einer Spanne von 100 Punkten bewegt. Gelegenheit, um am letzten Handelstag des Quartals Bilanz zu ziehen: Mit einem Plus von 27% seit April war das abgelaufene Quartal das drittbeste jemals. Lediglich 1999 und 2003 konnte der DAX innerhalb dreier Monate stärker zulegen. Frisches Geld für Varta und BioNTech Für die Wirecard-Aktie geht's ...

Den vollständigen Artikel lesen ...