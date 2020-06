Heute ist Halbjahresultimo. Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -29,47 Prozent, der DAX bei -7,68 Prozent und der Dow Jones bei -10,31 Prozent. Im ATX gibt es nichts zu bejubeln, einzig Mayr-Melnhof wird das Halbjahr im Plus abschliessen. Und der Monatsschluss könnten zum dritten Mal in Folge knapp über 2200 sein, ein Korridor von wenigen Punkten. Dies, obwohl der Stoxx Europe 600 Index als auch der Euro Stoxx 50 Index sich seit Mitte Mai besser als die S&P 500-Benchmark haben. Es scheint denkbar, dass Europa im Juni die Wall Street im ersten vollen Monat seit letztem September schlägt. Teilweise ist dies auf eine Umschichtung in Zykliker und Substanzwerte zurückzuführen. Selbst nach einer Rally, die mehr als die ...

