Die Zahlen des jüngsten EY IPO-Barometers zeigen die Bremsspuren, die die Coronavirus-Krise am IPO-Markt hinterlassen hat. Das Emissionsvolumen der Börsengänge ging im 2. Quartal um 32 Prozent auf 41,1 Mrd. US-Dollar zurück, die Zahl der IPOs sank sogar um 39 Prozent auf 186. In Wien gab es im bisherigen Jahresverlauf keine IPOs, allerdings im 1. Halbjahr 1.020 neue Anleihen, also mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr. 676 der Neunotierungen stammen von internationalen Kunden. Seit März listet die spanische BBVA den Großteil ihrer neuen Anleihen an der Wiener Börse, wie aus dem EY-Barometer hervorgeht. Es werden aber schon deutliche Erholungszeichen gesehen. So lag die Zahl der Börsengänge im April bei 54, im Mai bei 43, im Juni wagten ...

