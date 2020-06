95.708 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 10,97 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: +0.23% vs. last gabb, -20.78% ytd, +29.20% seit Start 2013. Neu aufgenommen habe ich Immofinanz bei 15,24. Der Juni brachte die Herausnahme aus dem Stoxx-600, das hat auf die Aktie gedrückt. Und Ronny Pecik hat einfach eine gute Geschichte an der Wiener Börse.Immofinanz ( Akt. Indikation: 15,22 /15,27, 0,96%) ams hat sich von den Insidervorwürfen wieder etwas erholt. Gestern gab es starke Umsatzausblicke von Micron und Xilinx, die Branche zeigt sich fester, ams kann den Schwung heute nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...