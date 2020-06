Palfinger Marine erhielt einen Auftrag über zwei Stegkrane für den neuen Offshore-Windpark Borssele 1 und 2 in den Niederlanden. Während sich der Windpark noch im Bau befindet, hat die Wartungs-Basis bereits den Betrieb aufgenommen. Für die 2.100 m² große Wartungsbasis im Nordseehafen beauftragte der Projektinitiator Ørsted renommierte Ausrüstungslieferanten. Von nun an gewährleisten die Palfinger-Krane einen sicheren, reibungslosen und effizienten Materialumschlag beim Be- und Entladen von Fracht auf und von Crew Transfer Vessels (CTVs). "Wir arbeiten seit fast zehn Jahren mit Ørsted zusammen. In den letzten zwei Jahren haben wir bereits vier Davitkrane mit festem Ausleger PF10000 für zwei Offshore-Windpark-Umspannwerke ...

