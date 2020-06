Genf (awp) - Nach den Absagen des Genfer Autosalons wegen der Coronakrise will die Stiftung, die die Rechte an der Veranstaltung besitzt, diese nun verkaufen. Dabei schätzt die Rechteinhaberin den Markenwert der Messe auf rund 15 Millionen Franken. Nun sollen in Kürze Verhandlungen mit der Messebetreiberin Palexpo aufgenommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...