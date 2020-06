Leclanché SA / Schlagwort(e): Generalversammlung Leclanché schließt seine Jahreshauptversammlung ab 30.06.2020 / 19:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Leclanché schließt seine Jahreshauptversammlung ab - Umwandlung von Schulden in Aktien stärkt die Bilanz erheblich - Größere Projekte im Bereich stationärer Lösungen und eine solide Auftragslage für den Bereich E-Transport sind Basis für die Rentabilität von Leclanché - Christophe Manset tritt dem Verwaltungsrat bei YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 9. Juni 2020 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherlösungen, hat heute bekannt gegeben, dass die Aktionäre des Unternehmens aufgrund der Covid-19-Situation an der heutigen Jahreshauptversammlung (GV) 2020 bis auf zwei Ausnahmen allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt haben. Die Umwandlung von Schulden in Aktien in Höhe von 50,9 Millionen CHF, die bei FEFAM [1], dem Hauptaktionär des Unternehmens, aufgenommen wurden, wurde von den Aktionären genehmigt. Diese Restrukturierungsmaßnahme soll den Schuldenstand des Unternehmens auf 15,3 Millionen CHF reduzieren. Die gestärkte Bilanz dürfte in dieser Zeit des kräftigen Wachstums der Auftragslage von Leclanché im schnell expandierenden E-Transport-Sektor zu einem erhöhten Investitionsinteresse am Unternehmen führen. Der Verwaltungsrat bedauert, dass die Beschlüsse zur Erneuerung der Frist für die Ausübung des genehmigten Kapitals und zur bedingten Kapitalerhöhung auf die maximal mögliche Anzahl von Aktien nicht von der Mehrheit der Aktionäre angenommen wurden. Der Verwaltungsrat stellt fest, dass ihm noch ca. 76 Millionen genehmigte Aktien zur Verfügung stehen, die bis zum 8. Mai 2021 eingesetzt werden können, sowie ca. 43 Millionen bedingte Aktien. Der Verwaltungsrat wird die vorhandenen Optionen prüfen, um die Verfügbarkeit des benötigten Wachstumskapitals sicherzustellen. Der Vorstand freut sich Herrn Christophe Manset als neues Mitglied des Vorstandes zu begrüßen. Christophe Manset verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche in Luxemburg. Als Mitarbeiter bei LEVeL mit Schwerpunkt auf alternativen Investmentfonds, die von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde reguliert werden, bringt er ausgewiesene Erfahrung im Finanzbereich und in Fragen zu Investmentfonds mit. Herr Manset fungiert als Berater der in Luxemburg ansässigen FEFAM, der Mehrheitsaktionärin von Leclanché, was es dem Unternehmen ermöglicht, seine Beziehung zu FEFAM weiter zu stärken. Das Unternehmen präsentierte darüber hinaus eine Aktualisierung der Covid-19-Situation, aufgrund derer es keine Prognose für das Jahr 2020 abgeben kann. Im Durchschnitt wurden die Produktionskapazität während des Lock Downs um fast 1/3 reduziert und fast 11 Millionen CHF an Geschäften zurückgestellt. Kommerzielle Erfolge In seiner Ansprache an die Aktionäre erläuterte Anil Srivastava, CEO von Leclanché, die Fortschritte des Unternehmens bei der Umsetzung des 2015 angekündigten Wachstumsplans. Im Jahr 2019 erzielte Leclanché ein signifikantes Wachstum in vielen Bereichen seines Geschäfts. Das E-Transport-Geschäft wird im Jahr 2020 um das Sechs- bis Zehnfache des Wachstums im Jahr 2019 zunehmen, mit einem Auftragsbestand von 90 Millionen CHF, der in den Jahren 2020 bis 2022 ausgeliefert werden soll. - Leclanché gehört zu den Marktführern im Bereich der Schiffselektrifizierung und bietet einzigartige integrierte Bordbatteriesysteme sowie Ladeinfrastruktur für den Hafenmarkt. - Auch das Geschäft von Leclanché mit Flotten-Elektrofahrzeugen befindet sich auf einem raschen Wachstumskurs, der durch einen Geschäftsumsatz von mehr als 100 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren mit Bombardier Transportation angekurbelt wird. Zwischen der strategischen Partnerschaft mit Bombardier und dem kürzlichen Gewinn eines neuen Bahnprojekts mit einem weiteren großen Zuganbieter ist das Unternehmen nun gut positioniert, um mehr als 40 Prozent des Marktes für die Bahnelektrifizierung abzudecken. - Darüber hinaus berichtete Anil Srivastava über eine bedeutende Dynamik auf dem Lkw-Elektrifizierungsmarkt, angekurbelt durch den Erfolg des Unternehmens bei Toyota Motor North America, sowie den großen Möglichkeiten für die Nachrüstung von Bus- und Lkw-Flotten. Der Geschäftsbereich Stationäre Lösungen von Leclanché setzte sein Wachstum mit einer kumulativen Anzahl von 100 MWh in Auftrag gegebener Projekte fort. Noch hervorgehoben wurde dies durch die Ankündigung eines Build-Own-Operate Modells für Energy-as-a-Service, einschließlich des hochkarätigen St. Kitts-Projekts. Leclanché konnte seine Wachstumsziele dank der konstanten und stetigen Unterstützung aller Aktionäre erreichen, insbesondere der FEFAM, ihres Hauptaktionärs, der seit Mai 2019 Schulden in Höhe von 103 Millionen CHF in Kapital umgewandelt hat. Anil Srivastava, CEO von Leclanché, sagte abschließend: "Im Jahr 2019 haben wir bei Leclanché mit kommerziellen Gewinnen, Projektabschlüssen und Verbesserungen unserer Technologie- und Kostenstruktur an mehreren Fronten eine wettbewerbsfähige Organisation aufgebaut. Das 'neue Leclanché' ist gut positioniert für beschleunigtes Wachstum und Erfolg in unseren Märkten - nicht zuletzt dank der harten Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt, der Geduld unserer Aktionäre und der Unterstützung von Geschäftspartnern und Investoren. Die laufende strategische Reorganisation soll das Unternehmen auf einen klaren Weg zu profitablem Wachstum bringen, dank der kapitalschonenden Struktur durch das Joint Venture mit der Eneris Group, der reduzierten Betriebsausgaben und der verringerten Produktkosten mit der Einführung unserer branchenführenden 210 Wh pro kg/ 8000 Zyklen* Zellen mit hoher Energiedichte". *- bei 80 Prozent Entladetiefe. Weitere Informationen erhalten Sie bei info@leclanche.com oder auf www.leclanche.com. Über Leclanché Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, welche die Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete, reine Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist: stationäre Speicherlösungen, e-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. 