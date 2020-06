The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.06.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2020



ISIN Name



BE0003790079 BARCO N.V.

BMG7300G1096 PURECIRCLE LTD

BMG9108L1081 TSAKOS EN. NAV. LTD

GB0030493232 METAL TIGER PLC LS -,0001

KYG3642E1008 FORT.E-COMM.GR.REGS HD-10

MHY737603016 SEANERGY MARITIME HLDGS

US00687D1019 ADESTO TECHN. DL-,0001

