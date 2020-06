Zürich (awp) - Die Investmentgesellschaft Veraison steigt beim Technologieunternehmen Comet ganz aus. Man habe am (heutigen) Dienstag die restlichen Aktien von rund 3 Prozent an der Comet Holding verkauft, teilte Veraison am Dienstagabend mit. Insgesamt sei die Investmentgesellschaft somit 24 Monate bei Comet investiert ...

