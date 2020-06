Franz Fuchs beendet seine Vorstandstätigkeit bei der Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) mit Ende Juni 2020. Er war rund 17 Jahre in Vorstandsfunktionen für die VIG-Gruppe tätig, seit Oktober 2009 war er VIG-Vorstandsmitglied. "Es ist der exzellenten Aufbauarbeit, der hohen Versicherungsexpertise und der starken Verbundenheit von Franz Fuchs mit seinen zu betreuenden Ländern zu verdanken, dass sich die VIG-Gruppe in seinen Regionen hervorragend entwickelt hat. In all seinen verantwortlichen Märkten gehört die VIG-Gruppe heute zu den Top 4 Versicherungen. Diese bemerkenswerte Entwicklung wäre ohne sein hohes Engagement nicht möglich gewesen. Im Namen des gesamten Aufsichtsrates bedanke ich mich bei ihm für die ...

