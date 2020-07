Aktie: Wann stoppt die Tesla-Aktie?

Anzeige / Werbung Der US-Elektroautopionier Tesla blickt auf eine mittlerweile zehnjährige Börsengeschichte zurück. Eine erfolgreiche zudem, denn der Aktienkurs hat in dieser Zeit mehr als 4000 Prozent zugelegt, angetrieben vor allem vom Wachstumstrieb des Konzerns. Nun sollen auch nachhaltige Gewinne folgen - und das möglichst schnell. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Wie der Gründer und Chef des Autobauers, Elon Musk mitteilte, ist im laufenden zweiten Quartal das Erreichen der Gewinnschwelle vorsehen. Musk forderte die Mitarbeiter des Konzerns auf, alles zu geben, "um ein gutes Ergebnis zu erzielen". Er prognostizierte aber: Es werde "knapp mit den schwarzen Zahlen". Tesla, an der Börse zeitweise mehr Wert, als die deutschen Konzerne Daimler, BMW und VW zusammen, wird noch in dieser Woche einen ersten Fingerzeig für die Entwicklung der Geschäfte im zweiten Quartal liefern: Die Auslieferungszahlen für das zweite Quartal werden veröffentlicht. Marktexperten gehen dabei von 74.000 Fahrzeugen aus. Tesla erfreut sich in Zeiten der Corona-Krise einer steigenden Nachfrage. Tesla-Aktie bricht aus Charttechnisch ist der Aufschwung klassisch verlaufen: Ausbruch über den Widerstand von 966 Dollar, dann auf das Niveau von oben zurückgefallen und bestätigt. Anschließend die Fortsetzung des Kursanstiegs, jetzt auf das Rekordniveau von knapp 1.090 Dollar. Die Ausbruchslinie sollte nun aber nicht mehr verletzt werden, da sonst die Wahrscheinlichkeit für einen Fehlausbruch zunimmt. Um 1.000 Dollar herum hat sich eine Widerstandszone herausgebildet. Auch der MACD (Momentum) dreht wieder nach oben, liegt aber bereits auf einem hohen Niveau. Der Chart: Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,DE0007664039,US88160R1014

